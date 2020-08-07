ЕС обновил список стран "зеленой зоны". Украину не добавили

Из списка убрали Марокко
Европейский союз обновил список третьих стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки. Украина в список снова не попала.
Об этом говорится на сайте Совета Европы.
Отметим, что ЕС в очередной раз сократил список: граждане Марокко больше не смогут свободно путешествовать Европой.
На данный момент список выглядит так:
Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС в данной рекомендации.
"Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов ЕС остаются ответственными за выполнение содержания рекомендации", - отметили в Совете Европы.
Последний раз список стран "зеленой зоны" Евросоюз пересматривал неделю назад.
Напомним, наиболее популярными среди украинцев - Венгрия, Турция, Россия, Польша, Германия, Румыния, Хорватия. Всего для граждан Украины доступны 38 стран.