ЕС обновил список стран "зеленой зоны". Украину не добавили

Европейский союз обновил список третьих стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки. Украина в список снова не попала.

Об этом говорится на сайте Совета Европы.

Отметим, что ЕС в очередной раз сократил список: граждане Марокко больше не смогут свободно путешествовать Европой.

На данный момент список выглядит так:

Австралия;

Канада;

Грузия;

Япония;

Новая Зеландия;

Руанда;

Южная Корея;

Таиланд;

Тунис;

Уругвай;

Китай (при условии подтверждения взаимности).

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС в данной рекомендации.

"Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов ЕС остаются ответственными за выполнение содержания рекомендации", - отметили в Совете Европы.

Последний раз список стран "зеленой зоны" Евросоюз пересматривал неделю назад.

Напомним, наиболее популярными среди украинцев - Венгрия, Турция, Россия, Польша, Германия, Румыния, Хорватия. Всего для граждан Украины доступны 38 стран.