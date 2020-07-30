Евросоюз обновил список стран "зеленой зоны", Украины там до сих пор нет

Фото: туристы (freepik)

Европейский Союз сократил список этих стран

Европейский Союз обновил список стран, граждане которых смогут свободно попасть на территорию блока. Украины в этом списке до сих пор нет.

Соответствующий список опубликован на сайте Совета Европы.

Более того, Евросоюз сократил список этих стран.

На данный момент список выглядит так:

Австралия;

Канада;

Грузия;

Япония;

Марокко;

Новая Зеландия;

Руанда;

Южная Корея;

Таиланд;

Тунис;

Уругвай;

Китай (при условии подтверждения взаимности).

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС в данной рекомендации.

Сообщается, что список стран, для которых следует отменить ограничения на поездки, продолжат пересматривать каждые две недели.

Напомним, Bloomberg писал, что Европейский Союз планирует оставлять закрытыми внешние границы для стран блока минимум еще на две недели.

РБК-Украина писало, что для украинцев открылись для въезда еще 13 стран, по состоянию на сейчас, таких стран уже 39.

Отметим, что глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается.

Ранее сообщалось, что эпидемия коронавируса в Украине имеет отличия от сценария, который разворачивается в Европе, в Украине наблюдается меньшая смертность среди людей пожилого возраста.