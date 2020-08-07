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ЕС обновил список стран "зеленой зоны". Украину не добавили

Брюссель, Пятница 07 августа 2020 21:43
ЕС обновил список стран "зеленой зоны". Украину не добавили
Фото: турист в маске (flickr)
Автор: Роман Калиниченко

Из списка убрали Марокко

Европейский союз обновил список третьих стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки. Украина в список снова не попала.

Об этом говорится на сайте Совета Европы.

Отметим, что ЕС в очередной раз сократил список: граждане Марокко больше не смогут свободно путешествовать Европой.

На данный момент список выглядит так:

  • Австралия;
  • Канада;
  • Грузия;
  • Япония;
  • Новая Зеландия;
  • Руанда;
  • Южная Корея;
  • Таиланд;
  • Тунис;
  • Уругвай;
  • Китай (при условии подтверждения взаимности).

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС в данной рекомендации.

"Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов ЕС остаются ответственными за выполнение содержания рекомендации", - отметили в Совете Европы.

Последний раз список стран "зеленой зоны" Евросоюз пересматривал неделю назад.

Напомним, наиболее популярными среди украинцев - Венгрия, Турция, Россия, Польша, Германия, Румыния, Хорватия. Всего для граждан Украины доступны 38 стран.

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