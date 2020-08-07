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ЄС оновив список країн "зеленої зони". Україну не додали

Брюссель, П'ятниця 07 серпня 2020 21:43
ЄС оновив список країн "зеленої зони". Україну не додали
Фото: турист у масці (flickr)
Автор: Роман Калиниченко

Зі списку прибрали Марокко

Європейський союз оновив список третіх країн, для яких рекомендується зняти обмеження на поїздки. Україна в список знову не потрапила.

Про це йдеться на сайті Ради Європи.

Відзначимо, що ЄС в черговий раз скоротив список: громадяни Марокко більше не зможуть вільно подорожувати Європою.

На цей час список виглядає так:

  • Австралія;
  • Канада;
  • Грузія;
  • Японія;
  • Нова Зеландія;
  • Руанда;
  • Південна Корея;
  • Таїланд;
  • Туніс;
  • Уругвай;
  • Китай (за умови підтвердження взаємності).

Жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану повинні розглядатися в якості резидентів ЄС в даній рекомендації.

"Рекомендація Ради не є юридично обов'язковим документом. Влада країн-членів ЄС залишається відповідальною за виконання змісту рекомендації", - відзначили в Раді Європи.

Останній раз список країн "зеленої зони" Євросоюз переглядав тиждень тому.

Нагадаємо, найбільш популярними серед українців - Угорщина, Туреччина, Росія, Польща, Німеччина, Румунія, Хорватія. Всього для громадян України доступні 38 країн.

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