ЄС оновив список країн "зеленої зони". Україну не додали

Фото: турист у масці (flickr)

Зі списку прибрали Марокко

Європейський союз оновив список третіх країн, для яких рекомендується зняти обмеження на поїздки. Україна в список знову не потрапила.

Про це йдеться на сайті Ради Європи.

Відзначимо, що ЄС в черговий раз скоротив список: громадяни Марокко більше не зможуть вільно подорожувати Європою.

На цей час список виглядає так:

Австралія;

Канада;

Грузія;

Японія;

Нова Зеландія;

Руанда;

Південна Корея;

Таїланд;

Туніс;

Уругвай;

Китай (за умови підтвердження взаємності).

Жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану повинні розглядатися в якості резидентів ЄС в даній рекомендації.

"Рекомендація Ради не є юридично обов'язковим документом. Влада країн-членів ЄС залишається відповідальною за виконання змісту рекомендації", - відзначили в Раді Європи.

Останній раз список країн "зеленої зони" Євросоюз переглядав тиждень тому.

Нагадаємо, найбільш популярними серед українців - Угорщина, Туреччина, Росія, Польща, Німеччина, Румунія, Хорватія. Всього для громадян України доступні 38 країн.