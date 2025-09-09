ЄС обіцяє до жовтня передати Україні 2 млн снарядів, - Каллас

Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ в Європарламенті.

За її словами, вже надано 80% обіцяної допомоги щодо снарядів, однак завершити цю місію планується до жовтня.

Також представниця ЄС нагадала про надання Україні майже 169 млрд євро фінансової підтримки з початку повномасштабної війни - понад 63 млрд євро з цієї суми були розраховані на армію.

"Тільки цього року держави-члени нададуть 25 млрд євро на цю мету, що більше, ніж будь-коли раніше", - заявила Каллас.

Вона також нагадала про три стовпи підтримки ЄС Україні: сильні Збройні сили України, підтримка внутрішньої безпеки та стійкості через цивільну Місію ЄС, а також зміцнення оборонної промисловості.

Посадовиця зазначила, що Європа найбільше спонсорує оборонну промисловість України завдяки прибуткам від заморожених російських активів.

"Активи Росії повинні залишатися замороженими, доки Росія не припинить свою агресію проти України та не компенсує Україні мільярди євро збитків, яких вона завдала і продовжує завдавати. Саме це заявила Європейська Рада. Вкрай важливо, щоб ми виконали це зобов'язання", - додала представниця ЄС.

Окремо Каллас наголосила, що "вступ України до Європейського Союзу - це те, що дає українському народу надію на можливість знову жити вільно та процвітати". Посадовиця паралельно закликала до відкриття кластера 1 у переговорах про вступ.

"Те, що Росія вважала неминучим, не сталося. Росія не зламала рішучості України, і вона не повинна зламати нашу. Ті, хто ще сумнівається - не сумнівайтеся. Безпека України - це європейська безпека, і доки Росія веде свою незаконну війну, ми повинні продовжувати боротьбу", - підсумувала Каллас.