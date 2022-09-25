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В ЕС обсуждают полный запрет импорта российских алмазов, - Reuters

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Брюссель, Воскресенье 25 сентября 2022 22:34
В ЕС обсуждают полный запрет импорта российских алмазов, - Reuters Фото: Евросоюз обсуждает полный запрет импорта российских алмазов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Пять стран-членов ЕС выступили с предложением ввести в Евросоюзе полный запрет на импорт алмазов из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ранее введение такого запрета заблокировала Бельгия, где находится крупнейший в мире центр торговли алмазами. Ожидается, что Европейская комиссия представит официальное предложение о дополнительных санкциях государствам-членам на этой неделе.

Польша, Ирландия, Литва, Эстония и Латвия предложили ввести ответный запрет на импорт алмазов из России, где АЛРОСА является крупнейшим в мире производителем алмазного сырья.

Антверпенский всемирный алмазный центр заявил, что санкции отнимут около 30% бизнеса и принесут пользу конкурирующим торговым центрам, добавив, что клиентам следует разрешить самим решать, хотят ли они покупать российские драгоценные камни. Ранее в Бельгии заявили, что такой запрет нанесет ущерб отрасли, на долю которой приходится 5% экспорта страны.

Однако дипломаты ЕС, участвовавшие в подготовке новых санкций против России, заявили, что Бельгия должна отменить свое вето. Заявлено, что главы МИД стран ЕС будут вести переговоры о новом пакете санкций против РФ до тех пор, пока не достигнут консенсуса. В противном случае вопрос будет передан 27 национальным лидерам на их встрече в Праге 6-7 октября.

Ранее стало известно, что ЕС планирует рассмотреть введение нового пакета антироссийских санкций. Ожидается расширение экономических ограничений.

Также сообщалось, что Европейский союз может ввести санкции против мелких российских чиновников и украинских коллаборантов, которые вовлечены в проведение "референдумов" на захваченных территориях Украины.

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