В ЕС обсуждают полный запрет импорта российских алмазов, - Reuters

Пять стран-членов ЕС выступили с предложением ввести в Евросоюзе полный запрет на импорт алмазов из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ранее введение такого запрета заблокировала Бельгия, где находится крупнейший в мире центр торговли алмазами. Ожидается, что Европейская комиссия представит официальное предложение о дополнительных санкциях государствам-членам на этой неделе.

Польша, Ирландия, Литва, Эстония и Латвия предложили ввести ответный запрет на импорт алмазов из России, где АЛРОСА является крупнейшим в мире производителем алмазного сырья.

Антверпенский всемирный алмазный центр заявил, что санкции отнимут около 30% бизнеса и принесут пользу конкурирующим торговым центрам, добавив, что клиентам следует разрешить самим решать, хотят ли они покупать российские драгоценные камни. Ранее в Бельгии заявили, что такой запрет нанесет ущерб отрасли, на долю которой приходится 5% экспорта страны.

Однако дипломаты ЕС, участвовавшие в подготовке новых санкций против России, заявили, что Бельгия должна отменить свое вето. Заявлено, что главы МИД стран ЕС будут вести переговоры о новом пакете санкций против РФ до тех пор, пока не достигнут консенсуса. В противном случае вопрос будет передан 27 национальным лидерам на их встрече в Праге 6-7 октября.