В ЕС обсуждают полный запрет импорта российских алмазов, - Reuters
Пять стран-членов ЕС выступили с предложением ввести в Евросоюзе полный запрет на импорт алмазов из России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Ранее введение такого запрета заблокировала Бельгия, где находится крупнейший в мире центр торговли алмазами. Ожидается, что Европейская комиссия представит официальное предложение о дополнительных санкциях государствам-членам на этой неделе.
Польша, Ирландия, Литва, Эстония и Латвия предложили ввести ответный запрет на импорт алмазов из России, где АЛРОСА является крупнейшим в мире производителем алмазного сырья.
Антверпенский всемирный алмазный центр заявил, что санкции отнимут около 30% бизнеса и принесут пользу конкурирующим торговым центрам, добавив, что клиентам следует разрешить самим решать, хотят ли они покупать российские драгоценные камни. Ранее в Бельгии заявили, что такой запрет нанесет ущерб отрасли, на долю которой приходится 5% экспорта страны.
Однако дипломаты ЕС, участвовавшие в подготовке новых санкций против России, заявили, что Бельгия должна отменить свое вето. Заявлено, что главы МИД стран ЕС будут вести переговоры о новом пакете санкций против РФ до тех пор, пока не достигнут консенсуса. В противном случае вопрос будет передан 27 национальным лидерам на их встрече в Праге 6-7 октября.
Ранее стало известно, что ЕС планирует рассмотреть введение нового пакета антироссийских санкций. Ожидается расширение экономических ограничений.
Также сообщалось, что Европейский союз может ввести санкции против мелких российских чиновников и украинских коллаборантов, которые вовлечены в проведение "референдумов" на захваченных территориях Украины.
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