В ЄС обговорюють імовірність ударів по РФ у разі порушення перемир'я, - АР
Військові та високопосадовці Франції та Великої Британії обговорюють розміщення миротворчого контингенту в Україні. Зокрема, таким силам можуть дозволити завдавати ударів по військах РФ та по території Росії у разі порушення режиму перемир'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (AP).
11 березня у Парижі відбулася зустріч, в якій взяли участь командувачі арміями 34 країн та інших військових представників, а також високопосадовці з країн Європи та світу.
Під час переговорів військові та чиновники обговорили контури міжнародних сил безпеки для України. Цю ідею Франція та Велика Британія просувають для стримування будь-якої майбутньої агресії Росії проти України, якщо Москва і Київ домовляться припинити бойові дії.
За словами західних та українських офіційних осіб, остаточного плану військових дій ще не існує. Однак видання AP поспілкувалося з західними та українськими чиновниками в Києві, а також з французькими чиновниками в Парижі та британськими чиновниками в Лондоні. На умовах анонімності вони коротко розповіли подробиці нових обрисів плану зі стримування.
Попередньо, військові та чиновники обговорюють наступні варіанти сил і повноважень миротворчих військ на теренах України:
- У разі припинення війни, країни Європейського Союзу можуть розмістити на території України миротворчі війська. Їм можуть дозволити завдавати ударів по військах Росії у разі порушення ними перемир’я;
- Війська можуть дислокувати на стратегічних об’єктах, зокрема атомних елестростанціях. Підтримку можуть надавати західна авіація та флот;
- Розглядаються "прямі та негайні удари по російських об’єктах", що стане відповіддю на спробу Росії відновити бойові дії;
- Обговорюється формування контингенту, здатного стримати Росію від нового наступу. Сили можуть отримати важку техніку та запаси озброєння, які можуть бути перекинуті впродовж декількох годин або днів для допомоги в обороні України.
- Контроль за лінією фронту буде дистанційним - через безпілотники та інші технології.
Миротворча місія ЄС в Україні
Наприкінці лютого у західних ЗМІ з'явилася інформація, що країни Європи можуть відправити в Україну контингент чисельністю 30 тисяч військових. Ці сили будуть розміщені для захисту об'єктів критичної інфраструктури у тилу і будуть виконувати функцію "миротворців".
Водночас, на думку експертів, для ефективного примушування Росії до миру потрібна більша кількість військових.
Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що організаційну та лідерську функцію у відправці миротворців в Україну повинні взяти на себе країни Європи. Він підкреслив, що американські військові не братимуть участі в такій потенційній миротворчій місії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.