В ЄС обговорюють імовірність ударів по РФ у разі порушення перемир'я, - АР

Військові та високопосадовці Франції та Великої Британії обговорюють розміщення миротворчого контингенту в Україні. Зокрема, таким силам можуть дозволити завдавати ударів по військах РФ та по території Росії у разі порушення режиму перемир'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (AP).

11 березня у Парижі відбулася зустріч, в якій взяли участь командувачі арміями 34 країн та інших військових представників, а також високопосадовці з країн Європи та світу.

Під час переговорів військові та чиновники обговорили контури міжнародних сил безпеки для України. Цю ідею Франція та Велика Британія просувають для стримування будь-якої майбутньої агресії Росії проти України, якщо Москва і Київ домовляться припинити бойові дії.

За словами західних та українських офіційних осіб, остаточного плану військових дій ще не існує. Однак видання AP поспілкувалося з західними та українськими чиновниками в Києві, а також з французькими чиновниками в Парижі та британськими чиновниками в Лондоні. На умовах анонімності вони коротко розповіли подробиці нових обрисів плану зі стримування.

Попередньо, військові та чиновники обговорюють наступні варіанти сил і повноважень миротворчих військ на теренах України: