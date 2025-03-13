В ЕС обсуждают вероятность ударов по РФ в случае нарушения перемирия, - АР
Военные и высокопоставленные чиновники Франции и Великобритании обсуждают размещение миротворческого контингента в Украине. В частности, таким силам могут позволить наносить удары по войскам РФ и по территории России в случае нарушения режима перемирия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).
11 марта в Париже состоялась встреча, в которой приняли участие командующие армиями 34 стран и других военных представителей, а также высокопоставленные чиновники из стран Европы и мира.
В ходе время переговоров военные и чиновники обсудили контуры международных сил безопасности для Украины. Эту идею Франция и Великобритания продвигают для сдерживания любой будущей агрессии России против Украины, если Москва и Киев договорятся прекратить боевые действия.
По словам западных и украинских официальных лиц, окончательного плана военных действий еще не существует. Однако издание AP пообщалось с западными и украинскими чиновниками в Киеве, а также с французскими чиновниками в Париже и британскими чиновниками в Лондоне. На условиях анонимности они кратко рассказали подробности новых очертаний плана по сдерживанию.
Предварительно, военные и чиновники обсуждают следующие варианты сил и полномочий миротворческих войск на территории Украины:
- В случае прекращения войны, страны Европейского Союза могут разместить на территории Украины миротворческие войска. Им могут позволить наносить удары по войскам России в случае нарушения ими перемирия;
- Войска могут дислоцировать на стратегических объектах, в частности атомных электростанциях. Поддержку могут оказывать западная авиация и флот;
- Рассматриваются "прямые и немедленные удары по российским объектам", что станет ответом на попытку России возобновить боевые действия;
- Обсуждается формирование контингента, способного сдержать Россию от нового наступления. Силы могут получить тяжелую технику и запасы вооружения, которые могут быть переброшены в течение нескольких часов или дней для помощи в обороне Украины.
- Контроль за линией фронта будет дистанционным - через беспилотники и другие технологии.
Миротворческая миссия ЕС в Украине
В конце февраля в западных СМИ появилась информация, что страны Европы могут отправить в Украину контингент численностью 30 тысяч военных. Эти силы будут размещены для защиты объектов критической инфраструктуры в тылу и будут выполнять функцию "миротворцев".
В то же время, по мнению экспертов, для эффективного принуждения России к миру необходимо большее количество войск.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что организационную и лидерскую функцию в отправке миротворцев в Украину должны взять на себя страны Европы. Он подчеркнул, что американские военные не будут участвовать в такой потенциальной миротворческой миссии.
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