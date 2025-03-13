В ЕС обсуждают вероятность ударов по РФ в случае нарушения перемирия, - АР

Военные и высокопоставленные чиновники Франции и Великобритании обсуждают размещение миротворческого контингента в Украине. В частности, таким силам могут позволить наносить удары по войскам РФ и по территории России в случае нарушения режима перемирия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).

11 марта в Париже состоялась встреча, в которой приняли участие командующие армиями 34 стран и других военных представителей, а также высокопоставленные чиновники из стран Европы и мира.

В ходе время переговоров военные и чиновники обсудили контуры международных сил безопасности для Украины. Эту идею Франция и Великобритания продвигают для сдерживания любой будущей агрессии России против Украины, если Москва и Киев договорятся прекратить боевые действия.

По словам западных и украинских официальных лиц, окончательного плана военных действий еще не существует. Однако издание AP пообщалось с западными и украинскими чиновниками в Киеве, а также с французскими чиновниками в Париже и британскими чиновниками в Лондоне. На условиях анонимности они кратко рассказали подробности новых очертаний плана по сдерживанию.

Предварительно, военные и чиновники обсуждают следующие варианты сил и полномочий миротворческих войск на территории Украины: