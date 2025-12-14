ua en ru
Нд, 14 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

ЄС не обговорює скасування санкцій проти білоруського калію, - МЗС Литви

Литва, Неділя 14 грудня 2025 01:20
UA EN RU
ЄС не обговорює скасування санкцій проти білоруського калію, - МЗС Литви Фото: вагони підприємства "Білоруськалій" (Служба безпеки України)
Автор: Марина Балабан

У МЗС Литви повідомили, що в Європейському Союзі наразі не ведуться дискусії щодо можливого скасування санкцій проти білоруського калію, попри відповідне рішення Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовське видання LRT.

"США самостійно приймають рішення щодо санкцій проти білоруського режиму, які не пов'язані із санкціями Європейського Союзу. У ЄС немає жодних дискусій щодо послаблення санкцій проти білоруського режиму", – йдеться у коментарі міністерства.

Також наголошується, що жодна з причин, через які ЄС почав запроваджувати санкції проти Білорусі, не зникла – внутрішні репресії, підрив демократії, інструменталізація міграції, допомога Росії в її агресії проти України, а тепер – комбінована гібридна атака.

"Звільнення політичних в'язнів є важливим дипломатичним досягненням, але позиція Литви залишається незмінною: дії Білорусі завдають значної шкоди безпеці Литви, ЄС та НАТО", – заявили в МЗС.

Лукашенко відпустив понад 100 політв'язнів

Як повідомлялось, 13 грудня за підсумками переговорів зі США самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про амністію 123 політв'язнів. Серед тих, хто вийшов на волю - відомі білоруські опозиціонери Віктор Бабарико та Марія Колесникова, лауреат Нобелівської премії Миру 2022 року Алесь Біляцький та багато інших.

У пресслужбі Лукашенка йдеться, що помилування відбулося в рамках домовленостей із президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, одна з причин - скасування санкцій.

Також там додали, що крок про помилування здійснено, зокрема, через прохання глав інших держав і з огляду на гуманітарні принципи, загальнолюдські та сімейні цінності.

При цьому у Лукашенка стверджують, що нібито обміняли політв'язнів на поранених російських окупантів та полонених білоруських найманців, що воювали на боці РФ.

За словами "прессекретаря" білоруського диктатора Наталії Ейсмонт, в Україну було відправлено "понад 100 людей". Натомість Білорусь нібито отримала поранених російських окупантів, які перебували в українському полоні, а також полонених білоруських найманців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Санкції проти Росії
Новини
Одесі почали повертати світло, але конкретні прогнози будуть пізніше, - МВА
Одесі почали повертати світло, але конкретні прогнози будуть пізніше, - МВА
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі