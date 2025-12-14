ЄС не обговорює скасування санкцій проти білоруського калію, - МЗС Литви

У МЗС Литви повідомили, що в Європейському Союзі наразі не ведуться дискусії щодо можливого скасування санкцій проти білоруського калію, попри відповідне рішення Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовське видання LRT .

"США самостійно приймають рішення щодо санкцій проти білоруського режиму, які не пов'язані із санкціями Європейського Союзу. У ЄС немає жодних дискусій щодо послаблення санкцій проти білоруського режиму", – йдеться у коментарі міністерства.

Також наголошується, що жодна з причин, через які ЄС почав запроваджувати санкції проти Білорусі, не зникла – внутрішні репресії, підрив демократії, інструменталізація міграції, допомога Росії в її агресії проти України, а тепер – комбінована гібридна атака.