ЄС обговорює санкції проти компанії у Дубаї. РФ передала їй 92 кораблі для експорту нафти

Дипломати, які повідомили про це на умовах анонімності, заявили, що компанія, як вважають, заволоділа флотом російських нафтових танкерів, яким більше не дозволяється перевозити нафту через санкції ЄС та міжнародні санкції щодо компаній, що належать Росії. Танкери, що перебувають у власності SUN, продовжують працювати.

За словами двох дипломатів, російська державна компанія "Совкомфлот", як вважають, у квітні 2022 року передала SUN весь свій флот із 92 суден, щоб обійти санкції ЄС та міжнародні санкції. Компанія, колишня назва якої SCF Management Services нагадувала назву "Совкомфлоту", згодом була перейменована на SUN Ship Management.

За словами двох дипломатів ЄС, компанія стала одним із основних перевізників російської нафти до країн, включаючи Індію та Кубу, що є важливим джерелом фінансування для Росії.

Так, на веб-сайті, який претендує на те, щоб представляти компанію, йдеться, що вона "належить громадянам ОАЕ та Росії і управляється транснаціональними корпораціями", а також "володіє та керує флотом з 92 суден під прапорами Ліберії та Кіпру, що перевозять сиру нафта, ЗПГ та хімічні речовини, місткістю понад 150 000 тонн".

Як повідомлялось, Росія планує спрямовувати 2023 року понад 80% свого експорту нафти до так званих "дружніх" країн, тобто держав, які не ввели санкції проти Москви у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Нагадаємо, Росія, третій за величиною виробник нафти у світі, 10 лютого заявила, що скоротить видобуток сирої нафти в березні на 500 тисяч барелів на добу, або приблизно на 5% видобутку, у відповідь на західні обмеження на її експорт, які були введені після вторгнення в Україну.