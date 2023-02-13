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Росія планує продавати понад 80% нафти до країн, які не ввели проти неї санкції

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Москва, Понеділок 13 лютого 2023 12:44
Росія планує продавати понад 80% нафти до країн, які не ввели проти неї санкції Фото: нафту з Росії у 2023 році продаватимуть до Індії та Китаю (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія планує спрямовувати 2023 року понад 80% свого експорту нафти до так званих "дружніх" країн, тобто держав, які не ввели санкції проти Москви у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Про це заявив віце-прем'єр РФ Олександр Новак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він додав, що в ці країни також надходитиме 75% російських нафтопродуктів, і що Москва продовжує шукати нові ринки збуту.

Росія збільшила продаж зі знижкою до Китаю та Індії, зокрема, після того, як вона постраждала від західних санкцій та цінової стелі G7, покликаної обмежити її здатність фінансувати війну в Україні за рахунок доходів від нафти.

Новак також попередив про невизначеність на світових ринках нафти, заявивши, що західні країни з групи ОЕСР, до якої входять США, Канада та Норвегія, можуть відкрити свої стратегічні запаси нафти.

Нагадаємо, Росія, третій за величиною виробник нафти у світі, 10 лютого заявила, що скоротить видобуток сирої нафти в березні на 500 тисяч барелів на добу, або приблизно на 5% видобутку, у відповідь на західні обмеження на її експорт, які були введені після вторгнення в Україну.

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