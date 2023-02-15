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ЕС обсуждает санкции против компании в Дубае. РФ передала ей 92 корабля для экспорта нефти

Фото: ЕС обсуждает санкции против компании в Дубае из-за помощи РФ в обходе ограничений в экспорте нефти (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В ЕС обсуждают вопрос о введении санкций в отношении судоходной компании SUN Ship Management Ltd, базирующейся в Дубае. Ее подозревают в помощи России в обходе ограничений на экспорт нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Дипломаты, сообщившие об этом на условиях анонимности, заявили, что компания, как полагают, завладела флотом российских нефтяных танкеров, которым больше не разрешается перевозить нефть из-за санкций ЕС и международных санкций в отношении компаний, принадлежащих России. Танкеры, находящиеся в собственности SUN, продолжают работать.

По словам двух дипломатов, российская государственная компания "Совкомфлот", как полагают, в апреле 2022 года передала SUN весь свой флот из 92 судов, чтобы обойти санкции ЕС и международные санкции. Компания, прежнее название которой SCF Management Services напоминало название "Совкомфлота", впоследствии была переименована в SUN Ship Management.

По словам двух дипломатов ЕС, компания стала одним из основных перевозчиков российской нефти в страны, включая Индию и Кубу, что является важным источником финансирования для России.

Так, на веб-сайте, который претендует на то, чтобы представлять компанию, говорится, что она "принадлежит гражданам ОАЭ и России и управляется транснациональными корпорациями", а также "владеет и управляет флотом из 92 судов под флагами Либерии и Кипра, перевозящих сырую нефть, СПГ и химические вещества, вместимостью более 150 000 тонн".

Как сообщалось, Россия планирует направлять в 2023 году более 80% своего экспорта нефти в так называемые "дружественные" страны, т.е. государства которые не ввели санкции против Москвы в связи с ее вторжением в Украину.

Напомним, Россия, третий по величине производитель нефти в мире, 10 февраля заявила, что сократит добычу сырой нефти в марте на 500 тысяч баррелей в сутки, или примерно на 5% добычи, в ответ на западные ограничения на ее экспорт, которые были введены после вторжения в Украину.

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