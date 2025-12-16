ЄС обговорює нові засоби боротьби із тіньовим флотом РФ

Санкції проти тіньового флоту РФ

Нагадаємо, 15 грудня Європейська Рада запровадила нові санкції проти дев'яти осіб та організацій, які сприяють функціонуванню так званого тіньового флоту Росії.

До переліку включено бізнесменів, пов'язаних із російськими державними нафтовими компаніями "Роснефть" і "Лукойл", які контролюють судна з перевезення сирої нафти та нафтопродуктів російського походження. За даними ЄС, вони приховували справжнє походження вантажів і застосовували нелегальні та ризиковані методи транспортування.

Також санкції введено проти судноплавних компаній, що базуються в Об’єднаних Арабських Еміратах, В’єтнамі та Росії. Йдеться про власників і операторів танкерів, які входять до тіньового флоту РФ і вже підпадали під обмежувальні заходи ЄС або інших країн.

Перед цим, у жовтні 2025 року ЄС офіційно схвалив 19-й - пакет санкцій проти Росії. Обмеження були спрямовані на скорочення доходів Кремля і запобігання обходу санкцій через треті країни, а також на тіньовий флот.

За даними української розвідки, нині майже кожен шостий танкер у світі входить до так званого "тіньового флоту" Росії - це близько 17% від усіх діючих суден такого типу.