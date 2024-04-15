ЕС обсуждает новые санкции против Ирана за удары по Израилю, - FT

Европейский союз обсуждает введение новых экономических санкций против Ирана за удары по Израилю. При это Брюссель хочет использовать все имеющиеся каналы дипломатического давления на Тегеран для предотвращения прямой конфронтации между Исламской Республикой и Израилем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, в последние дни представители ЕС провели "огромное количество контактов" с иранскими коллегами в попытке "поставить на стражу" враждебные действия.

В частности, состоялся разговор между главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир-Абдоллахианом, в ходе которого Тегеран призвали "не идти на дальнейшую эскалацию".

На завтра запланирована экстренная видеовстреча министров иностранных дел стран ЕС, которая должна дать Брюсселю возможность оценить возможности введения санкций.

Некоторые лидеры стран "Большой семерки" предложили признать силы обороны Корпуса стражей исламской революции террористической организацией - предложение, над которым ЕС долго размышлял, но так и не смог прийти к консенсусу.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассматривается возможность введения санкций против "беспилотных и ракетных программ" Ирана.