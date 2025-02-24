ЄС обговорює пакет підтримки України, який може становити до 30 млрд євро, - журналіст

Сьогодні на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС обговорювалося питання надання додаткового пакета військової допомоги Україні.

Наразі немає остаточної угоди щодо точної суми, однак, як зазначив Рікард Йозвяк, що 20 мільярдів євро - це, ймовірно, мінімум, а сума може зрости до 30 мільярдів.

За його словами, обговорення буде продовжено на зустрічі з лідерами країн ЄС, яка відбудеться наступного тижня. Прогнозується, що ЄС вирішить, які додаткові заходи підтримки можуть бути прийняті в найближчому майбутньому.