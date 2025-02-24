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ЕС обсуждает пакет поддержки Украины, который может составить до 30 млрд евро, - журналист

Понедельник 24 февраля 2025 15:02
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ЕС обсуждает пакет поддержки Украины, который может составить до 30 млрд евро, - журналист Фото: ЕС обсуждает новый пакет военной помощи Украине (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Европейский Союз обсуждает предоставление дополнительного пакета военной помощи Украине. Пока что сумма и конкретные условия помощи не определены

Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в X (Twitter).

Сегодня на встрече министров иностранных дел ЕС обсуждался вопрос предоставления дополнительного пакета военной помощи Украине.

Пока нет окончательного соглашения относительно точной суммы, однако, как отметил Рикард Йозвяк, что 20 миллиардов евро - это, вероятно, минимум, а сумма может вырасти до 30 миллиардов.

По его словам, обсуждение будет продолжено на встрече с лидерами стран ЕС, которая состоится на следующей неделе. Прогнозируется, что ЕС решит, какие дополнительные меры поддержки могут быть приняты в ближайшем будущем.

Помощь Украине

Напомним, что премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре объявил, что в 2025 году страна предоставит Украине 3,5 миллиарда евро для поддержки ее потребностей. Норвегия также готова увеличить объем финансовой помощи в будущем.

Кроме того, премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал предоставление Украине нового пакета военной помощи на сумму 1 миллиард евро в 2025 году. Испания также намерена создать специальный украинский хаб в Аликанте.

В то же время Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский Союз предоставит Украине 3,5 миллиарда евро уже в марте и усилит поддержку в энергетической безопасности. ЕС также продолжит поставлять Украине оружие и боеприпасы.

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