ЕС обсуждает пакет поддержки Украины, который может составить до 30 млрд евро, - журналист

Европейский Союз обсуждает предоставление дополнительного пакета военной помощи Украине. Пока что сумма и конкретные условия помощи не определены

Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в X (Twitter).

Сегодня на встрече министров иностранных дел ЕС обсуждался вопрос предоставления дополнительного пакета военной помощи Украине. Пока нет окончательного соглашения относительно точной суммы, однако, как отметил Рикард Йозвяк, что 20 миллиардов евро - это, вероятно, минимум, а сумма может вырасти до 30 миллиардов. По его словам, обсуждение будет продолжено на встрече с лидерами стран ЕС, которая состоится на следующей неделе. Прогнозируется, что ЕС решит, какие дополнительные меры поддержки могут быть приняты в ближайшем будущем.