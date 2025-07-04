ЄС обговорює 18-й пакет санкцій проти РФ: подробиці від джерел РБК-Україна

Санкції проти Росії: 18-й пакет

Під час саміту ЄС, який відбувся наприкінці червня, країни-члени союзу так й не змогли ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії через вето Словаччини. Обмеження були направлені проти енергетичних доходів Москви, банків, а також військової промисловості.

Після цього у Німеччині закликали Сполучені Штати Америки (США) та країни ЄС підтримати санкційний пакет, оскільки це означатиме гарну підтримку Києву. Зокрема запровадити обмеження закликали й у Європейській комісії, оскільки економіка ворога "перегріта".

Вчора, 3 липня, кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк заявив, що обмеження можуть ухвалити найближчим часом, оскільки зі Словаччиною вдалось домовитись.

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