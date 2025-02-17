ЕС обсудит предоставление Украине 5 миллиардов евро дополнительной военной помощи

В Брюсселе послы ЕС обсудят предоставление Украине дополнительной военной помощи. В рамках поддержки планируется поставка артиллерийских боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

18 февраля 2025 года в Брюсселе послы стран Европейского Союза обсудят предоставление Украине дополнительной военной помощи на сумму 5 миллиардов евро.

Согласно проекту документа, ЕС планирует поставить полтора миллиона артиллерийских боеприпасов крупного калибра, системы противовоздушной обороны, высокоточные ракеты большой дальности, беспилотники и поддержку для восстановления бригад ВСУ.

Этот шаг является частью плана по усилению обороноспособности Украины, включая обучение и снаряжение военнослужащих.

Одним из важных аспектов обсуждения станет также поддержка оборонно-промышленного комплекса Украины, в частности через инициативы, способствующие сотрудничеству оборонной промышленности ЕС и Украины.

Евросоюз подчеркивает, что с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года ЕС уже предоставил Украине помощь на общую сумму 134,5 миллиарда евро, из которых 48,5 миллиарда евро составляет военная помощь.

В проекте документа отмечается, что ЕС продолжит оказывать Украине военную поддержку настолько интенсивно, насколько это будет необходимо.