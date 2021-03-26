ЕС обеспокоен из-за ухудшения здоровья Навального в тюрьме

Европейский союз встревожен сообщениями об ухудшении состояния здоровья российского оппозиционера Алексея Навального , который содержится в тюрьме. В ЕС вновь обратились с призывом немедленно выпустить Навального из тюрьмы и провести полное расследование его отравления.

Об этом сообщила спикера ЕС по внешним делам и политике безопасности Набиль Массрали в Twitter .

"Тревожные сообщения, что в исправительной колонии ухудшилось здоровье Алексея Навального. Власти России должны дать Навальному доступ к медицинской помощи и допустить к нему его адвокатов", - сообщила Массрали.

Отметим, днями появилась информация о том, что состояние Алексея Навального в тюрьме ухудшилось. Он испытывает боли в спине и ноге.

Напомним, 20 февраля городской суд Москвы признал законным решение относительно изменения условного приговора оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Навального отправили в колонию общего режима на 2 года и 5 месяцев.

При этом ЕС ввел санкции против России из-за ситуации с Навальным 2 марта. Ограничения распространяются на отдельных должностных лиц.