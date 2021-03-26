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ЄС стурбований через погіршення здоров'я Навального у в'язниці

Автор: Ігор Литвиненко

Європейський союз стурбований повідомленнями про погіршення стану здоров'я російського опозиціонера Олексія Навального, який міститься у в'язниці. У ЄС знову звернулися із закликом негайно випустити Навального з в'язниці і провести повне розслідування його отруєння.

Про це повідомила спікера ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Набіль Массралі в Twitter.

"Тривожні повідомлення, що у виправній колонії погіршилося здоров'я Олексія Навального. Влада Росії повинні дати Навальному доступ до медичної допомоги і допустити до нього його адвокатів", - повідомила Массралі.

Зазначимо, днями з'явилася інформація про те, що стан Олексія Навального у в'язниці погіршився. Він відчуває болі в спині і нозі.

Нагадаємо, 20 лютого міський суд Москви визнав законним рішення щодо зміни умовного вироку опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Навального відправили в колонію загального режиму на 2 роки і 5 місяців.

При цьому ЄС ввів санкції проти Росії через ситуацію з Навальним 2 березня. Обмеження поширюються на окремих посадових осіб.

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