ЕС обеспечен газом на случай прекращения поставок из России, - еврокомиссар

"Мы диверсифицировали наши поставки по газопроводам, к примеру, через Южный газовый коридор и "Медгаз" с Алжиром", - сказала она.

Как отметила Симсон, ЕС уже несколько лет работает над диверсификацией энергоснабжения, вложил значительные средства в терминалы СПГ, которые предлагают гораздо более гибкие способы транспортировки.

"Импорт СПГ в январе достиг рекордного уровня, и основным поставщиком стали США. В течение последних нескольких недель я была в постоянном контакте с партнерами по всему миру, от Норвегии до Катара, Египта и США, чтобы обеспечить варианты дополнительных поставок СПГ", - сказала еврокомиссар.

По ее версии, отношение Еврокомиссии к "Северному потоку-2" не изменилось. "Это не проект общеевропейского интереса, он не способствует диверсификации наших поставок газа", - добавила Симсон.