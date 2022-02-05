Еврокомиссар по энергетике призвала Азербайджан увеличить поставки газа в Европу

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала Баку увеличить ежегодные поставки газа в страны ЕС до 10 млрд кубометров. Она назвала Азербайджан надежным поставщиком энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Trend .

"Эта встреча была для меня хорошей возможностью обсудить активизацию нашего сотрудничества с Азербайджаном. Азербайджан является стратегическим и надежным энергетическим партнером ЕС", - сказала Симсон 4 февраля на пресс-конференции по итогам VIII заседания министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку.

Азербайджан сегодня делает все, для того чтобы увеличить поставки газа через "Шах Дениз", добавила Симсон.

"Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в рамках этого проекта с Азербайджаном, так как это стратегически важно для всех стран Евросоюза", - сказала Симсон.

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что 2021 году Баку экспортировал 19 млрд кубометров газа, из которых 8,5 млрд кубометров получила Турция и 7 млрд кубометров - Италия. Кроме того, по его словам, азербайджанский газ получают Болгария и Греция.