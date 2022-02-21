ЄС забезпечений газом на випадок припинення поставок з Росії, - єврокомісар

"Ми диверсифікували наші поставки по газопроводах, наприклад, через Південний газовий коридор і "Медгаз" з Алжиром", - сказала вона.

Як зазначила Сімсон, ЄС вже кілька років працює над диверсифікацією енергопостачання, вклав значні кошти в термінали ЗПГ, які пропонують набагато більш гнучкі способи транспортування.

"Імпорт СПГ в січні досяг рекордного рівня, і основним постачальником стали США. Протягом останніх декількох тижнів я була в постійному контакті з партнерами по всьому світу, від Норвегії до Катару, Єгипту і США, щоб забезпечити варіанти додаткових поставок ЗПГ", - сказала єврокомісар.

За її версією, ставлення Єврокомісії до" Північного потоку-2 " не змінилося. "Це не проект загальноєвропейського інтересу, він не сприяє диверсифікації наших поставок газу", - додала Сімсон.