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ЄС забезпечений газом на випадок припинення поставок з Росії, - єврокомісар

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Брюссель, Понеділок 21 лютого 2022 17:20
ЄС забезпечений газом на випадок припинення поставок з Росії, - єврокомісар Фото: єврокомісар з енергетики кадрі Сімсон (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Європейська комісія вивчає різні сценарії, якщо Росія вирішить частково або повністю припинити постачання газу до Європи. Єврокомісар з енергетики кадрі Сімсон впевнена, що на цю зиму газу достатньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання Prensa Iberica.

"Ми диверсифікували наші поставки по газопроводах, наприклад, через Південний газовий коридор і "Медгаз" з Алжиром", - сказала вона.

Як зазначила Сімсон, ЄС вже кілька років працює над диверсифікацією енергопостачання, вклав значні кошти в термінали ЗПГ, які пропонують набагато більш гнучкі способи транспортування.

"Імпорт СПГ в січні досяг рекордного рівня, і основним постачальником стали США. Протягом останніх декількох тижнів я була в постійному контакті з партнерами по всьому світу, від Норвегії до Катару, Єгипту і США, щоб забезпечити варіанти додаткових поставок ЗПГ", - сказала єврокомісар.

За її версією, ставлення Єврокомісії до" Північного потоку-2 " не змінилося. "Це не проект загальноєвропейського інтересу, він не сприяє диверсифікації наших поставок газу", - додала Сімсон.

Нагадавши, єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон закликала Баку збільшити щорічні поставки газу в країни ЄС до 10 млрд кубометрів. Вона назвала Азербайджан надійним постачальником енергії.

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