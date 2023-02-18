ua ru
Сб, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄС об'єднає зусилля з оборонною промисловістю для постачання зброї Україні

Новость на русском →
Україна, Субота 18 лютого 2023 13:26
ЄС об'єднає зусилля з оборонною промисловістю для постачання зброї Україні Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейський Союз має намір об'єднати зусилля з оборонною промисловістю, щоб прискорити та збільшити виробництво боєприпасів, вкрай необхідних на полі бою в Україні та поповнити військові запаси блоку.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, вона запропонувала блоку зробити те, що він робив під час пандемії, щоб підготуватися до великомасштабного виробництва вакцини від COVID.

"Ми могли б подумати, наприклад, про попередні угоди про закупівлю, які дають оборонній промисловості можливість інвестувати у виробничі лінії зараз, щоб вони працювали швидше та збільшували обсяги, які вони можуть доставити", - сказала вона.

Фон дер Ляєн наголосила, що блок не може чекати місяцями та роками, щоб мати можливість поповнити свої військові запаси або відправити в Україну такі боєприпаси, як 155-мм артилерійські снаряди.

"Настав час, дійсно, прискорити виробництво та збільшити виробництво стандартизованої продукції, якої гостро потребує Україна, наприклад, стандартизованих боєприпасів", - сказала вона.

Нагадаємо, 17 лютого в Німеччині стартувала Мюнхенська конференція з безпеки . Світові лідери обговорять погрози міжнародному порядку та допомогу Україні на тлі вторгнення РФ.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки закликає західних лідерів "подвоїти" військову підтримку України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз
NEWS
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
DAILY
Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде