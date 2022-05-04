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ЕС необходимо найти формулу нефтяного эмбарго, которая устроит всех и ударит по агрессору, - Ермак

Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что формула нефтяного эмбарго должна устроить всех членов ЕС. Запрет ударит по экономике России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Telegram.

Как отметил Ермак, ЕС планирует отказаться от российской нефти в ближайшие 6 месяцев. Такой план введения нефтяного эмбарго обсуждают сейчас представители стран Евросоюза.

В частности, по данным WSJ, Венгрия и Словакия могут получить больше времени на отказ от импорта российского природного газа из-за сложного процесса диверсификации, а именно 20 месяцев.

"Нашим союзникам необходимо найти формулу, которая устроит всех и ударить по экономике агрессора. Это ускорит нашу общую победу над Россией", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, Европейский союз работает над новыми санкциями против России за вторжение с Украины, которые будут нацелены на нефтяную промышленность Москвы. Ожидается, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен изложит планы санкций в среду.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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