ЕС необходимо найти формулу нефтяного эмбарго, которая устроит всех и ударит по агрессору, - Ермак

Как отметил Ермак, ЕС планирует отказаться от российской нефти в ближайшие 6 месяцев. Такой план введения нефтяного эмбарго обсуждают сейчас представители стран Евросоюза.

В частности, по данным WSJ, Венгрия и Словакия могут получить больше времени на отказ от импорта российского природного газа из-за сложного процесса диверсификации, а именно 20 месяцев.

"Нашим союзникам необходимо найти формулу, которая устроит всех и ударить по экономике агрессора. Это ускорит нашу общую победу над Россией", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, Европейский союз работает над новыми санкциями против России за вторжение с Украины, которые будут нацелены на нефтяную промышленность Москвы. Ожидается, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен изложит планы санкций в среду.