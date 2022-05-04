ЄС необхідно знайти формулу нафтового ембарго, яка влаштує всіх і вдарить по агресору, - Єрмак

Як зазначив Єрмак, ЄС планує відмовитися від російської нафти у найближчі 6 місяців. Такий план введення нафтового ембарго обговорюють зараз представники країн Євросоюзу.

Зокрема, за даними WSJ, Угорщина та Словаччина можуть отримати більше часу на відмову від імпорту російського енергоресурсу через складніший процес диверсифікації, а саме 20 місяців.

"Нашим союзникам необхідно знайти формулу, яка влаштує всіх і вдарити по економіці агресора. Це пришвидшить нашу спільну перемогу над Росією", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Європейський союз працює над новими санкціями проти Росії за вторгнення з України, які будуть націлені на нафтову промисловість Москви. Очікується, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн викладе плани санкцій у середу.