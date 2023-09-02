ЄС необхідно переосмислити підхід до розширення, - глава МЗС Австрії

"Розширення це не бюрократичне прагнення, це не легалістичне прагнення, це не про те, щоб застосувати кожну кому й абзац договорів, - це про поширення і забезпечення певної моделі життя, відкритих вільних демократій", - заявив він.

Міністр додав, що розуміння було і в минулому. Зокрема, коли 1981 року до Європейського союзу приймали Грецію, щоб зберегти молоду демократію, а 1986 року - коли приймали Португалію та Іспанію, яка пережила спробу перевороту за п'ять років до цього.

"У той час ми розуміли, що необхідно забезпечити, щоб ці країни розуміли: вони є частиною нашої сім'ї цінностей. І ми повинні зробити це ж саме зараз - з Україною, Молдовою та Західними Балканами", - заявив Шалленберг.

При цьому міністр вважає, що країни можуть бути членами блоку без виконання кожної частини права ЄС. Він підкреслив, що це питання політичної волі, а не зміни правил.

Розширення Євросоюзу

Нещодавно голова Ради ЄС Шарль Мішель говорив, що Європейський союз має бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року.

За його словами, розширення блоку є і залишатиметься процесом, заснованим на заслугах, адже членство в ЄС несе як обов'язки, так і переваги.

Водночас, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель додав, що необхідно встановити дату, до якої країни-кандидати, такі як Україна, мають вступити до ЄС.

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