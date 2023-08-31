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Надасть імпульсу. Боррель хоче встановити терміни майбутнього розширення ЄС

Четвер 31 серпня 2023 19:55
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Надасть імпульсу. Боррель хоче встановити терміни майбутнього розширення ЄС Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель хоче встановити дату, до якої країни-кандидати, такі, як Україна, мають вступити до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Leidsch Dagblad.

На його думку, це спонукає і ЄС, і країни, які претендують на вступ, готуватися до цього.

Зокрема, Боррель підтримав пропозицію, висловлену раніше головою Ради ЄС. Шарль Мішель запропонував 2030 рік як рік, коли і ЄС, і країни-кандидати мають бути готові до розширення союзу.

Боррель згоден з Мішелем у тому, що "добре було б поставити мету, визначити часові рамки. Щоб надати процесу політичного імпульсу".

Водночас, наголосив він, зберігається необхідність того, щоб потенційні члени задовольняли умовам членства на цей момент, "інакше цього не станеться".

Розширення Євросоюзу

Нещодавно голова Ради ЄС Шарль Мішель говорив, що Європейський союз має бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року.

За його словами, розширення блоку є і залишатиметься процесом, заснованим на заслугах, адже членство в ЄС несе як обов'язки, так і переваги.

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Жозеп Боррель Евросоюз Вступ в ЄС
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