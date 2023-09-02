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ЕС необходимо переосмыслить подход к расширению, - глава МИД Австрии

Фото: министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

ЕС должен изменить свой подход при приеме будущих членов блока. В частности, Украины, Молдовы или стран Западных Балкан.

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Расширение это не бюрократическое стремление, это не легалистическое стремление, это не о том, чтобы применить каждую запятую и абзац договоров - это о распространении и обеспечении определенной модели жизни, открытых свободных демократий", - заявил он. 

Министр добавил, что понимание было и в прошлом. В частности, когда в 1981 году в Европейский союз принимали Грецию, чтобы сохранить молодую демократию, а в 1986 году - когда принимали Португалию и Испанию, которая пережила попытку переворота за пять лет до этого.

"В то время мы понимали, что необходимо обеспечить, чтобы эти страны понимали: они являются частью нашей семьи ценностей. И мы должны сделать это же самое сейчас – с Украиной, Молдовой и Западными Балканами", - заявил Шалленберг. 

При этом министр считает, что страны могут быть членами блока без выполнения каждой части права ЕС. Он подчеркнул, что это вопрос политической воли, а не изменения правил. 

Расширение Евросоюза

Недавно глава Совета ЕС Шарль Мишель говорил, что Европейский союз должен быть готов принять новые страны-члены к 2030 году.

По его словам, расширение блока есть и будет оставаться процессом, основанным на заслугах, ведь членство в ЕС несет как обязанности, так и преимущества.

В то же время глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель добавил, что необходимо установить дату, к которой страны-кандидаты, такие, как Украина, должны вступить в ЕС.

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