ЕС немедленно запустит подготовку к интеграции Украины в европейские структуры, - Боррель

ЕС уже "сейчас" запускает подготовку к интеграции Украины в европейские структуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
В ходе совместного видеообращения с главой МИД Дмитрием Кулебой он назвал сегодняшнее решение Европейского совета "историческим".
"Мы немедленно запустим подготовку к интеграции Украины в европейские структуры и конечному членству в ЕС", - сказал Боррель.
Боррель подчеркнул, что украинский народ принадлежит к европейской семье, а будущее Украины - с ЕС.
Кулеба в свою очередь заявил, что российская военная агрессия не сможет лишить людей в Европе "права жить нормальной и достойной жизнью".
Напомним, сегодня стало известно, что Евросовет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Данное решение единогласно поддержали все лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе 23 июня.
Президент Франции отреагировал один из первых лидеров. Эммануэль Макрон назвал решение сильным сигналом для России.
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