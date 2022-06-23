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ЕС немедленно запустит подготовку к интеграции Украины в европейские структуры, - Боррель

Фото: Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС по иностранным делам (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

ЕС уже "сейчас" запускает подготовку к интеграции Украины в европейские структуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

В ходе совместного видеообращения с главой МИД Дмитрием Кулебой он назвал сегодняшнее решение Европейского совета "историческим".

"Мы немедленно запустим подготовку к интеграции Украины в европейские структуры и конечному членству в ЕС", - сказал Боррель.

Боррель подчеркнул, что украинский народ принадлежит к европейской семье, а будущее Украины - с ЕС.

Кулеба в свою очередь заявил, что российская военная агрессия не сможет лишить людей в Европе "права жить нормальной и достойной жизнью".

Напомним, сегодня стало известно, что Евросовет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Данное решение единогласно поддержали все лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе 23 июня.

Президент Франции отреагировал один из первых лидеров. Эммануэль Макрон назвал решение сильным сигналом для России.

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