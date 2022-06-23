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ЄС негайно запустить підготовку до інтеграції України в європейські структури, - Боррель

Фото: Жозеп Боррель, високий представник ЄС із закордонних справ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

ЄС вже "зараз" запускає підготовку до інтеграції України в європейські структури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високого представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля.

В ході спільного відеозвернення з главою МЗС Дмитром Кулебою він назвав сьогоднішнє рішення Європейської ради "історичним".

"Ми негайно запустимо підготовку до інтеграції України в європейські структури і кінцевого членства в ЄС", - сказав Боррель.

Боррель підкреслив, що український народ належить до європейської сім'ї, а майбутнє України - з ЄС.

Кулеба своєю чергою заявив, що російська військова агресія не зможе позбавити людей в Європі "права жити нормальним і гідним життям".

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Єврорада надала Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Дане рішення одноголосно підтримали всі лідери ЄС під час саміту в Брюсселі 23 червня.

Президент Франції відреагував один з перших лідерів. Еммануель Макрон назвав рішення сильним сигналом для Росії.

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