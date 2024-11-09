В ЄС немає консенсусу щодо тренувань військових в Україні, - Боррель

Зауважимо, що Боррель також заявив, що Європейський союз буде дипломатично тиснути на КНДР за відправку військових на війну в Україну.

Нагадаємо, Головне управління розвідки ще наприкінці жовтня повідомляло про те, що північнокорейських солдатів перекинули до Курської області.

При цьому нещодавно президент України Володимир Зеленський з посиланням на дані української розвідки стверджував, що в Курській області вже зосереджено близько 11 тисяч північнокорейців.

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