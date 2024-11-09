В ЕС нет консенсуса по тренировкам военных в Украине, - Боррель

Заметим, что Боррель тоже заявил, что Европейский союз будет дипломатически давить на КНДР за отправку военных на войну в Украину.

Напомним, Главное управление разведки еще в конце октября сообщало о том, что северокорейских солдат перебросили в Курскую область.

При этом недавно президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки утверждал, что в Курской области уже сосредоточено около 11 тысяч северокорейцев.

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