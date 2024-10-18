У ЕС нет консенсуса относительно плана победы Зеленского, - Туск
Среди лидеров ЕС нет консенсуса по оценке плана победы, представленного в Брюсселе президентом Украины Владимиром Зеленским. Во многом его воплощение будет зависеть от результатов президентских выборов в США.
Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.
На пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе Туск отметил, что "никто не ожидал гармонии", поскольку страны ЕС имеют разные подходы к членству Украины в НАТО, а приглашение в Альянс было первым в плане победы Украины.
Туск признал, что главным тезисом плана Зеленского является вопрос членства Украины в НАТО и напомнил, что когда вопрос вступления Украины в Альянс впервые встал, именно Польша выступала за "открытие перспективы НАТО для Украины". "Это не изменилось. В этом отношении мы солидарны с Украиной", – сказал Туск.
По словам премьер-министра, сегодня трудно оценить, насколько реалистичен план Зеленского, поскольку многое будет зависеть от результатов президентских выборов в США. "Пока мы находимся на этапе ожидания результатов выборов в США, никто этого не скрывает", – сказал Туск. Глава польского правительства также добавил, что стратегии, содержащиеся в плане Зеленского, будут переоценены после выборов в США.
План победы Зеленского был представлен украинскому парламенту 16 октября, а в ЕС и НАТО – 17 октября. План включает: приглашение Украины к вступлению в НАТО, усиление обороны Украины и разворот войны в сторону России, сдерживание российской агрессии, специальные стратегические и экономические соглашения с партнерами Киева. Пятый пункт касается послевоенного периода – Киев предлагает заменить американские войска в Европе украинскими после войны.
Правда, Зеленский сказал журналистам, что понимает, что Украина может присоединиться к Альянсу только после окончания войны, но добавил, что именно приглашение станет четким сигналом для Кремля. План, представленный украинским президентом в Брюсселе, также содержал приложения по усилению Украины ракетами дальнего радиуса действия.