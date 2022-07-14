ЕС может за неделю утвердить седьмой пакет санкций против России, - Euroactiv

Европейский союз намерен утвердить седьмой пакет санкций против Российской Федерации в течение недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euroactiv.
Издание со ссылкой на европейских дипломатов отмечает, что обсуждение нового пакета санкций возобновится в четверг и пятницу, и, вероятно, его одобрят к середине следующей недели.
По данным Euroactiv, седьмой пакет будет включать запрет на импорт российского золота. Этот шаг был согласован на саммите G7 в июне. Но предполагается, что нынешний запрет станет в значительной степени символическим, поскольку предыдущие санкции уже закрыли для Москвы рынки в Лондоне и Цюрихе.
Кроме того, седьмой пакет расширит список товаров двойного назначения, которые будут запрещены к экспорту в Россию, а также перечень подсанкционных лиц.
Напомним, ранее сообщалось, что импорт газа не попадет в седьмой пакет санкций Евросоюза против России.
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