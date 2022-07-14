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ЄС може за тиждень затвердити сьомий пакет санкцій проти Росії, - Euroactiv

Фото: сьомий пакет санкцій з'явиться протягом тижня (flickr com libereurope)
Автор: Ілона Свиридова

Європейський союз має намір затвердити сьомий пакет санкцій проти Російської Федерації протягом тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euroactiv.

Видання з посиланням на європейських дипломатів зазначає, що обговорення нового пакету санкцій поновиться в четвер і п'ятницю, і, ймовірно, його схвалять до середини наступного тижня.

За даними Euroactiv, сьомий пакет включатиме заборону на імпорт російського золота. Цей крок був узгоджений на саміті G7 в червні. Але передбачається, що нинішня заборона стане в значній мірі символічною, оскільки попередні санкції вже закрили для Москви ринки в Лондоні та Цюріху.

Крім того, сьомий пакет розширить список товарів подвійного призначення, які будуть заборонені до експорту в Росію, а також перелік підсанкційних осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що імпорт газу не потрапить до сьомого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

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