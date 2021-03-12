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В ЕС назвали сроки введения санкций против России и ряда других стран

Новина українською → Брюссель, Пятница 12 марта 2021 00:39
В ЕС назвали сроки введения санкций против России и ряда других стран Фото: Жозеп Боррель (flickr.com european_parliament)
Автор: Артур Родивилов

В список новых санкций ЕС за нарушения прав человека могут в ближайшее время попасть должностные лица из России, Китая Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана. Санкции должны ввести в конце марта.

Об этом сообщило издание EUobserver.

Решение о запрете на выдачу виз в страны Евросоюза и замораживании финансовых активов будет официально принято Советом ЕС по иностранным делам 22 марта.

Постпреды стран ЕС совещались в четверг в рамках Комитета по политике и безопасности.

Как известно, в начале марта Евросоюз ввел санкции за нарушение прав человека в рамках нового механизма. Санкции наложили на российских чиновников за ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным и разгон акций протеста в России.

Напомним, Украина призывала ЕС применить этот новый механизм для наказания России за нарушение прав человека в Крыму.

Кроме того, в ЕС начали подготовку четвертого пакета санкций против Беларуси из-за внутриполитического кризиса в стране.

Добавим, в ЕС также готовят санкции из-за военного переворота в Мьянме. Санкции могут ввести против предприятий, которые приносят доход военным Мьянмы.

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