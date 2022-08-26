В ЕС назвали ситуацию на Запорожской АЭС "чрезвычайно тревожной"

Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается напряженной, поэтому Россия должна срочно пропустить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.
Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт политика.
Он призвал Россию не препятствовать работе станции, полностью подсоединить АЭС к украинской сети, а также обеспечить ремонт поврежденных линий.
"Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается очень тревожной... Эксперты МАГАТЭ должны наконец-то получить разрешение на поездку на объект", - отметил Боррель.
Напомним, вчера Запорожская АЭС впервые в истории была отключена от украинской энергосети.
Сегодня ЗАЭС восстановила соединение, а все системы безопасности остались в рабочем состоянии.
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