В ЄС назвали ситуацію на Запорізькій АЕС "надзвичайно тривожною"

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається напруженою, тому Росія повинна терміново пропустити місію МАГАТЕ на ЗАЕС.
Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт політика.
Він закликав Росію не перешкоджати роботі станції, повністю під'єднати АЕС до української мережі, а також забезпечити ремонт пошкоджених ліній.
"Ситуація навколо Запорізької АЕС залишається надзвичайно тривожною... Експерти МАГАТЕ мають нарешті отримати дозвіл на поїздку на об’єкт", - зазначив Боррель.
Нагадаємо, вчора Запорізька АЕС вперше в історії була відключена від української енергомережі.
Сьогодні ЗАЕС відновила з'єднання, а всі системи безпеки залишилися в робочому стані.
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