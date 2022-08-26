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В ЕС назвали ситуацию на Запорожской АЭС "чрезвычайно тревожной"

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Брюссель, Пятница 26 августа 2022 18:50
В ЕС назвали ситуацию на Запорожской АЭС "чрезвычайно тревожной" Фото: Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается напряженной, поэтому Россия должна срочно пропустить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт политика.

Он призвал Россию не препятствовать работе станции, полностью подсоединить АЭС к украинской сети, а также обеспечить ремонт поврежденных линий.

"Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается очень тревожной... Эксперты МАГАТЭ должны наконец-то получить разрешение на поездку на объект", - отметил Боррель.

Напомним, вчера Запорожская АЭС впервые в истории была отключена от украинской энергосети.

Сегодня ЗАЭС восстановила соединение, а все системы безопасности остались в рабочем состоянии.

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