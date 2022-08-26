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В ЄС назвали ситуацію на Запорізькій АЕС "надзвичайно тривожною"

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Брюссель, П'ятниця 26 серпня 2022 18:50
В ЄС назвали ситуацію на Запорізькій АЕС "надзвичайно тривожною" Фото: Верховний представник ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається напруженою, тому Росія повинна терміново пропустити місію МАГАТЕ на ЗАЕС.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт політика.

Він закликав Росію не перешкоджати роботі станції, повністю під'єднати АЕС до української мережі, а також забезпечити ремонт пошкоджених ліній.

"Ситуація навколо Запорізької АЕС залишається надзвичайно тривожною... Експерти МАГАТЕ мають нарешті отримати дозвіл на поїздку на об’єкт", - зазначив Боррель.

Нагадаємо, вчора Запорізька АЕС вперше в історії була відключена від української енергомережі.

Сьогодні ЗАЕС відновила з'єднання, а всі системи безпеки залишилися в робочому стані.

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