В ЕС назвали Россию стороной конфликта на Донбассе

Российская Федерация является стороной конфликта на Донбассе. Однако Россия должна стать "частью решения" если хочет, чтобы Европейский союз снял санкции.

Об этом заявил генеральный секретарь Европейской службы внешней деятельности, политический директор Энрике Мора во время онлайн дискуссии Minsk Peace Process: Gradual Success or Political Deadlock.

"Для нас роль России понятна. Она не посредник в этом конфликте, а его сторона", - сообщил он.

Мора отметил, что позиция ЕС остается неизменной до тех пор, пока "мы не увидим четкого прогресса в этом вопросе".

Он также добавил, что несмотря на нарушение режима "тишины" на Донбассе не было зафиксировано человеческих жертв, то есть договоренность "более-менее работает".

Напомним, 27 июля вступила в силу договоренность о полном прекращении огня на Донбассе.

Кроме того, на внеочередном заседании группы по вопросам безопасности ТКГ обсудят обстрелы на Донбассе после объявления перемирия.