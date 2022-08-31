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В ЕС назвали "решающую роль" Горбачева в истории

Фото: Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Последний генсек КПСС Михаил Горбачев "сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении "железного занавеса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

По ее мнению, Михаил Горбачев был лидером, которому доверяли и которого уважали.

"Он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении "железного занавеса". Это открыло путь в свободную Европу", - написала она.

Напомним, Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни в Москве. Бывший генсек долгое время страдал от болезни.

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Михаил Горбачев