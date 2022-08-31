В ЕС назвали "решающую роль" Горбачева в истории

По ее мнению, Михаил Горбачев был лидером, которому доверяли и которого уважали.

"Он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении "железного занавеса". Это открыло путь в свободную Европу", - написала она.

Напомним, Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни в Москве. Бывший генсек долгое время страдал от болезни.