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В ЄС назвали "вирішальну роль" Горбачова в історії

Фото: Урсула фон дер Ляєн, глава Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Останній генсек КПРС Михайло Горбачов "зіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни і падінні "залізної завіси".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

На її думку, Михайло Горбачов був лідером, якому довіряли і якого поважали.

"Він зіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни і падінні "залізної завіси". Це відкрило шлях у вільну Європу", - написала вона.

Нагадаємо, Горбачов помер 30 серпня на 92-му році життя в Москві. Колишній генсек довгий час страждав від хвороби.

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Михаил Горбачев