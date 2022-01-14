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В Литве подали иск против Михаила Горбачева за штурм телебашни 30 лет назад

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Пятница 14 января 2022 07:56
В Литве подали иск против Михаила Горбачева за штурм телебашни 30 лет назад Фото: в Литве подали иск против Михаила Горбачева за штурм телебашни 30 лет назад (twitter.com/mgorbachev)
Автор: Анна Полисученко

Шесть граждан Литвы подали гражданский иск к президенту СССР Михаилу Горбачеву. Причиной стал штурм советскими войсками телебашни в Вильнюсе зимой 1991 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Заявление направили родственники четырех погибших во время штурма телебашни.

Заявители считают, что Горбачев как верховный главнокомандующий вооруженными силами СССР, не смог помешать "международному преступлению" против литовцев.

В январе 1991 года после провозглашения независимости в Литве начались протесты. Туда перебросили бойцов СССР и в ночь на 13 января во время штурма телецентра погибли 14 человек, более 600 получили ранения.

Часть организаторов и исполнителей убийств осуждены в Литве. Большинству фигурантов объявили приговор заочно, поскольку Россия и Беларусь отказались их выдать.

Заявители считают, что "без оценки ответственности руководства высшего ранга, торжество закона не будет полным".

Ранее мы писали, что Горбачев заявил, что в РФ "много своих Каталоний".

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Литва Михаил Горбачев
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