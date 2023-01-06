UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У ЄС назвали пропозицію Росії про припинення вогню фальшивою та лицемірною

Фото: голова Євроради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Заклик президента Росії Володимира Путіна до припинення вогню в Україні є лицемірним. Єдиний шлях до відновлення миру – виведення військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Європейської ради Шарля Мішеля.

Він порівняв "перемир'я" глави Кремля з фейковими референдумами.

"Виведення російських військ - єдиний серйозний варіант для відновлення миру та безпеки. Оголошення про одностороннє припинення вогню фальшиве та лицемірне, як і незаконні та абсурдні анексії та референдуми", - заявив Мішель.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін наказав голові Міноборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня "по всій лінії бойового зіткнення у зоні СВО".

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль хоче використати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування українських військових на Донбасі і підібратися ближче до позицій ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шарль Мишель