В ЕС назвали предложение России о прекращении огня фальшивым и лицемерным

Он сравнил "перемирие" главы Кремля с фейковыми референдумами.

"Вывод российских войск - единственный серьезный вариант для восстановления мира и безопасности. Объявление об одностороннем прекращении огня фальшиво и лицемерно, как и незаконные и абсурдные аннексии и референдумы", - заявил Мишель.

Напомним, президент России Владимир Путин приказал главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января "по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение украинских военных на Донбассе и подобраться поближе к позициям ВСУ.

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