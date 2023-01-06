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У ЄС назвали пропозицію Росії про припинення вогню фальшивою та лицемірною

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Брюссель, П'ятниця 06 січня 2023 04:30
У ЄС назвали пропозицію Росії про припинення вогню фальшивою та лицемірною Фото: голова Євроради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Заклик президента Росії Володимира Путіна до припинення вогню в Україні є лицемірним. Єдиний шлях до відновлення миру – виведення військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Європейської ради Шарля Мішеля.

Він порівняв "перемир'я" глави Кремля з фейковими референдумами.

"Виведення російських військ - єдиний серйозний варіант для відновлення миру та безпеки. Оголошення про одностороннє припинення вогню фальшиве та лицемірне, як і незаконні та абсурдні анексії та референдуми", - заявив Мішель.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін наказав голові Міноборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня "по всій лінії бойового зіткнення у зоні СВО".

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль хоче використати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування українських військових на Донбасі і підібратися ближче до позицій ЗСУ.

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Шарль Мишель
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