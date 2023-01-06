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В ЕС назвали предложение России о прекращении огня фальшивым и лицемерным

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Брюссель, Пятница 06 января 2023 04:30
В ЕС назвали предложение России о прекращении огня фальшивым и лицемерным Фото: председатель Евросовета Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Призыв президента России Владимира Путина к прекращению огня в Украине является лицемерным. Единственный путь к восстановлению мира - вывод войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Европейского совета Шарля Мишеля.

Он сравнил "перемирие" главы Кремля с фейковыми референдумами.

"Вывод российских войск - единственный серьезный вариант для восстановления мира и безопасности. Объявление об одностороннем прекращении огня фальшиво и лицемерно, как и незаконные и абсурдные аннексии и референдумы", - заявил Мишель.

Напомним, президент России Владимир Путин приказал главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января "по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение украинских военных на Донбассе и подобраться поближе к позициям ВСУ.

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Шарль Мишель
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